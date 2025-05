„Parallelen“: Studioausstellung mit Markus Büttner im Fränkischen Freilandmuseum Fladungen

FLADUNGEN, LKR. RHOEN-GRABFELD – Ab dem 11. Mai präsentiert das Fränkische Freilandmuseum Fladungen die Studioausstellung „Parallelen“ des Fotografen Markus Büttner aus Saal an der Saale. Im Truchsess-Haus aus Oberhohenried zeigt Büttner faszinierende Fotografien aus dem Biosphärenreservat Rhön und seinem südafrikanischen Partnerreservat „Kruger to Canyons“.

Obwohl die beiden Regionen über 8.500 Kilometer Luftlinie trennen und auf den ersten Blick sehr unterschiedlich erscheinen, offenbaren Markus Büttners farbige und monochrome Aufnahmen überraschende Parallelen in ihrer landschaftlichen Schönheit. Die Ausstellung kontrastiert Gegensätze und deckt zugleich erstaunliche Gemeinsamkeiten auf und lädt dazu ein, unerwartete Verbindungen zu entdecken.

Die Ausstellung ist Teil eines seit 2021 etablierten Formats, das zeitgenössische Kunst aus der Region im Freilandmuseum präsentiert. Sie ist bis zum Saisonende am 9. November 2025 täglich von 9 bis 18 Uhr geöffnet, ab Oktober gilt montags ein Ruhetag.

Markus Büttner, geboren 1986, lebt und arbeitet in Saal an der Saale. Nach seinem Studium arbeitete er als TV-Redakteur weltweit und ist seit 2018 als freiberuflicher Fotograf und Texter tätig. Sein besonderes Interesse gilt Natur- und Landschaftsporträts, in denen er mit ungewohnten Perspektiven die Schönheit des Alltäglichen sichtbar macht.

Ort: Fränkisches Freilandmuseum Fladungen Bahnhofstraße 19 97650 Fladungen

Kontakt: Telefon: 09778 / 91230 E-Mail: info@freilandmuseum-fladungen.de