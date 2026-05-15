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Parkplatz-Rempler in Ostheim: 5.000 Euro Schaden und Unfallflucht

15. Mai 2026Letztes Update 15. Mai 2026
Parkplatz-Rempler in Ostheim: 5.000 Euro Schaden und Unfallflucht
Symbolfoto: 2fly4
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OSTHEIM V. D. RHÖN – Die Polizeiinspektion Mellrichstadt sucht nach einem bislang unbekannten Fahrzeugführer, der am Mittwoch in der Nordheimer Straße einen erheblichen Schaden verursacht hat und anschließend geflüchtet ist.

Der Vorfall ereignete sich im Zeitraum zwischen 10:00 Uhr vormittags und 17:30 Uhr nachmittags. Ein in der Nordheimer Straße abgestellter VW wurde dabei von einem anderen Fahrzeug gerammt und massiv beschädigt.

Hoher Sachschaden am VW

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Der Aufprall muss deutlich spürbar gewesen sein: Nach ersten Schätzungen der Polizei beläuft sich der Sachschaden am betroffenen VW auf rund 5.000 Euro. Trotz der beträchtlichen Schadenshöhe entfernte sich der Verursacher vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen oder die Polizei zu informieren.

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Zeugenaufruf der Polizei

Um den flüchtigen Unfallverursacher zu ermitteln, bittet die Polizei Mellrichstadt um Mithilfe aus der Bevölkerung. Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf ein Fahrzeug mit frischen Unfallspuren geben können, werden gebeten, sich zu melden.

  • Hinweise an: Polizeiinspektion Mellrichstadt

  • Telefon: 09776/806-0

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15. Mai 2026Letztes Update 15. Mai 2026

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