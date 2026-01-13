Auto IU

Parkplatz vereist – Sattelzug kommt ins Rutschen und beschädigt drei weitere Lkw – Hoher Sachschaden

13. Januar 2026Letztes Update 13. Januar 2026
Symbolfoto: 2fly4
UNTERPLEICHFELD, LKR. WÜRZBURG – Am Montagabend geriet ein Sattelzug auf einem Parkplatz aufgrund spiegelglatten Untergrundes ins Rutschen und beschädigte hierbei drei weitere Lkw. Der Sachschaden wird auf fast 300.000 Euro geschätzt. Der Parkplatz bleibt bis zur Abschleppung der Fahrzeuge gesperrt.

Der 68-jährige deutsche Fahrer eines Sattelzuges wollte am Montag, gegen 19:30 Uhr, auf den Parkplatz Breitenellern auffahren. Zuvor war der Mann auf der A7 in Richtung Füssen unterwegs. Aufgrund spiegelglatten Kopfsteinpflasters geriet der Sattelzug jedoch ins Rutschen und beschädigte insgesamt drei weitere geparkte Sattelzüge und einen Gliederzug.

Bei Eintreffen einer Streife der Verkehrspolizeiinspektion Würzburg-Biebelried stellten die Beamten eine vereiste Oberfläche fest. Die beschädigten Lkw waren allesamt nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Parkplatz bleibt hierfür voraussichtlich bis Dienstagmittag voll gesperrt. Insgesamt entstand ein Sachschaden von fast 300.000 Euro an den Fahrzeugen.

