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Parkrempler und Felgendiebstahl: Polizei Schweinfurt bittet um Mithilfe

29. April 2026Letztes Update 29. April 2026
Parkrempler und Felgendiebstahl: Polizei Schweinfurt bittet um Mithilfe
Bild von Arek Socha auf Pixabay
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SCHWEINFURT – Zum Wochenstart meldet die Polizeiinspektion Schweinfurt zwei Straftaten im Stadtgebiet. Gesucht werden Zeugen zu einer Unfallflucht auf einem Baumarktparkplatz sowie zu einem Diebstahl kompletter Räder auf einem Autohausgelände.

Beide Vorfälle führten zu Sachschäden im Wert von jeweils mehreren tausend Euro:

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Die Polizei Schweinfurt hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern bzw. zum Verbleib der Felgen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.

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