Parkrempler und Felgendiebstahl: Polizei Schweinfurt bittet um Mithilfe
SCHWEINFURT – Zum Wochenstart meldet die Polizeiinspektion Schweinfurt zwei Straftaten im Stadtgebiet. Gesucht werden Zeugen zu einer Unfallflucht auf einem Baumarktparkplatz sowie zu einem Diebstahl kompletter Räder auf einem Autohausgelände.
Beide Vorfälle führten zu Sachschäden im Wert von jeweils mehreren tausend Euro:
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Unfallflucht in der Rudolf-Diesel-Straße: Am Montagmittag wurde zwischen 12:00 Uhr und 12:15 Uhr ein auf einem Baumarktparkplatz abgestellter Mini beschädigt. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte den Wagen an der rechten Seite und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der entstandene Sachschaden ist erheblich.
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Räderdiebstahl in der Helsinkistraße: Zwischen Freitagabend (21:09 Uhr) und Samstagmorgen (00:20 Uhr) entwendeten Unbekannte alle vier Räder eines Pkw, der auf einem Autohausgelände abgestellt war. Die Täter ließen das Fahrzeug vermutlich aufgebockt zurück und flüchteten mit den hochwertigen Felgen.
Die Polizei Schweinfurt hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die im relevanten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu den Tätern bzw. zum Verbleib der Felgen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09721/202-0 zu melden.
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