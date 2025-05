Partygast wird durch unbekannte Täterin auf der Tanzfläche geschlagen

WÜRZBURG/INNENSTADT – Eine 20-jährige Frau meldete sich in den frühen Morgenstunden des heutigen Sonntags bei der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt und gab an, in einem Tanzlokal in der Augustinerstraße von einer ihr unbekannten Frau unvermittelt ins Gesicht und gegen die Brust geschlagen worden zu sein.

Die Geschädigte erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen im Gesicht sowie Kratzspuren und konnte keine näheren Angaben zur Täterin machen.

Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.