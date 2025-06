Passant stellt sich E-Scooter Fahrerin in den Weg – 15-Jähriges Mädchen leicht verletzt

LOHR AM MAIN – Am Donnerstagnachmittag, dem 12. Juni 2025, kam es gegen 15:25 Uhr zu einem tätlichen Angriff auf ein junges Mädchen in der Turmstraße. Zwei Jugendliche, ein 15-jähriges und ein 16-jähriges Mädchen, befuhren gemeinsam einen E-Scooter in Fahrtrichtung Kaffee Mann, als sich ihnen auf Höhe eines Barbershops plötzlich ein Passant in den Weg stellte.

Unvermittelt schlug der Mann mit dem Ellenbogen gegen den Arm der 15-Jährigen. Diese erlitt durch den Schlag Schmerzen. Zum Tatzeitpunkt sollen laut Aussage der beiden Mädchen mehrere Passanten in der Nähe gewesen sein, die den Vorfall beobachtet haben könnten.

Täterbeschreibung:

ca. 180 cm groß

etwa 55 Jahre alt

kräftige Statur

bekleidet mit schwarzer Motorradkleidung

Die Polizei Lohr am Main bittet dringend um Hinweise:

Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09351/97810 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.