Passant verprügelt – Polizei sucht Zeugen

WÜRZBURG – INNENSTADT – Am Montagabend wurde ein 17-Jähriger in der Theaterstraße Opfer einer körperlichen Auseinandersetzung. Der junge Mann wurde zunächst von zwei Unbekannten angerempelt, was zu einer kurzen verbalen Auseinandersetzung führte.

Anschließend schlugen die beiden Täter auf den Geschädigten ein und flüchteten in Richtung Theater.

Der 17-Jährige erlitt leichte Kopfverletzungen, die vor Ort behandelt wurden. Die beiden unbekannten Täter werden wie folgt beschrieben:

Etwa 20–23 Jahre alt, ca. 185 cm groß, dunkelhäutig, trug einen Ziegenbart, eine schwarze Jacke der Marke North-Face und eine weiße Jogginghose. Etwa 20–21 Jahre alt, ca. 190 cm groß, dunkelhäutig, bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Jogginghose.

Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2210 zu melden.