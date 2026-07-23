Passanten belästigt und Widerstand gegen Bundespolizei geleistet – 40-Jähriger in Untersuchungshaft

WÜRZBURG – Ein 40-jähriger Mann soll am Montagabend im Würzburger Hauptbahnhof Passanten belästigt und anschließend erheblichen Widerstand gegen Einsatzkräfte der Bundespolizei geleistet haben. Gegen den Tatverdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Nach Angaben der Bundespolizei soll der 40-jährige Deutsche gegen 19:40 Uhr einen bislang unbekannten Mann im Hauptbahnhof belästigt haben. Eine Streife wurde auf die Situation aufmerksam und kontrollierte den Mann. Bereits bei der Ansprache soll er mehrfach versucht haben, sich zu entfernen, einem Beamten zweimal den Mittelfinger gezeigt sowie die Angabe seiner Personalien verweigert haben.

Bei der anschließenden Mitnahme zur Dienststelle soll sich der Tatverdächtige aggressiv verhalten und erheblichen Widerstand gegen die Maßnahmen der Beamten geleistet haben. Die Einsatzkräfte brachten ihn zu Boden und fesselten ihn an Händen und Füßen. Währenddessen soll er die Beamten fortlaufend beleidigt, versucht haben, sie anzuspucken, und lautstark politisch motivierte Parolen geäußert haben.

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Auf der Dienststelle verweigerte der Mann einen freiwilligen Atemalkoholtest. Auf Anordnung des zuständigen Jour-Richters am Amtsgericht Würzburg wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die unter Anwendung unmittelbaren Zwangs erfolgte. Dabei soll der Beschuldigte sowohl das medizinische Personal als auch die Polizeibeamten weiter beleidigt haben.

Ein Bundespolizist erlitt bei dem Einsatz leichte Verletzungen, blieb jedoch dienstfähig.

Der 40-Jährige wurde am Dienstag auf Anordnung der Staatsanwaltschaft einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Würzburg vorgeführt. Dieser ordnete wegen des dringenden Tatverdachts des tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, des Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, der Beleidigung sowie der vorsätzlichen Körperverletzung Untersuchungshaft an. Anschließend wurde der Beschuldigte in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Für den Beschuldigten gilt bis zu einer rechtskräftigen Verurteilung die Unschuldsvermutung.