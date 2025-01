Patientenveranstaltung im UKW: Leben nach und mit Krebs

WÜRZBURG – Das Comprehensive Cancer Center Mainfranken bietet als Onkologisches Spitzenzentrum beim „KrebsInfoTag“ am 8. Februar 2025 für Patientinnen, Patienten, Angehörige und Interessierte ein reichhaltiges Informationsprogramm am Uniklinikum Würzburg sowie im Livestream.

Über 3,5 Millionen Menschen sind in Deutschland Langzeitüberlebende nach Krebs und sind von Spät- und Langzeitfolgen betroffen, die vorübergehend, aber auch ein Leben lang stark beeinträchtigen können. Krebs wirkt sich auf nahezu alle Bereiche des Lebens aus und stellt Betroffene und Angehörige vor große Herausforderungen.

Bei den Betroffenen entsteht ein hoher Bedarf an Information, Unterstützung und Orientierung – genau hier setzt der KrebsInfoTag an: Am Samstag, 8. Februar 2025, von 10 bis 15 Uhr lädt das Comprehensive Cancer Center Mainfranken zur großen Patientenveranstaltung unter dem Motto „Leben nach und mit Krebs“ ein. Die Informationsveranstaltung richtet sich an Patientinnen und Patienten einer Krebserkrankung, an Angehörige, Lebensbegleiter, Versorgende und Interessierte und widmet sich den zahlreichen Aspekten, die die chronische Erkrankung Krebs mit sich bringt: seien es körperliche Spät- und Langzeitfolgen, psychische Belastungen oder sozialrechtliche Aspekte einer Krebserkrankung.

Veranstalter des KrebsInfoTages „Leben nach und mit Krebs“ ist das Comprehensive Cancer Center Mainfranken (CCC Mainfranken), das im Rahmen der CCC Allianz WERA als „Onkologisches Spitzenzentrum der Deutschen Krebshilfe“ gefördert wird und das eng mit dem NCT WERA zusammenarbeitet.

„Krebsbetroffene sind körperlichen, psychischen und wirtschaftlichen Herausforderungen ausgesetzt – selbst nach überstandener Erkrankung. Darüber informieren unsere Expertinnen und Experten verschiedener onkologischer Fachrichtungen aus dem Uniklinikum Würzburg gemeinsam mit Patientinnen und Patienten und stehen für Informationen und Gespräche zur Verfügung“, sagt Prof. Dr. Ralf Bargou, Direktor des CCC Mainfranken. „Betroffene erhalten Informationen aus erster Hand zu den alltäglichen und langfristigen Herausforderungen nach und mit einer Krebserkrankung.“

Programm

Die Veranstaltung findet in Präsenz am 8. Februar 2025 von 10 bis 15 Uhr im Zentrum für Operative Medizin (ZOM) am Uniklinikum Würzburg statt. Begrüßung, Impulsvortrag und Talkrunden werden zusätzlich im Livestream auf YouTube übertragen.

10:00-10:30 Uhr | Eröffnung

Begrüßung Prof. Dr. Ralf Bargou, Direktor Comprehensive Cancer Center Mainfranken

Impulsvortrag „Krebs überleben“, Prof. Dr. Imad Maatouk, Integrierte Psychosomatische Medizin und Psychotherapie, UKW

10:30-12:30 Uhr | Moderierte Talkrunden

„Zurück in den Alltag“: Nach einer Krebsbehandlung ist es wichtig, den Weg wieder zurück in das gewohnte Leben zu finden. Viele Patientinnen und Patienten erleben auch nach der Behandlung körperliche und seelische Belastungen wie Erschöpfung, Schmerzen oder Rezidivangst. Diese erschweren den Übergang in den Alltag. In einer Talkrunde berichten Patientinnen und Patienten von ihren Erfahrungen und Expertinnen und Experten stellen hilfreiche Strategien und Unterstützungsangebote vor.

„Wenn der Krebs das Leben begleitet“ : Für viele Menschen wird Krebs nach der akuten Behandlung zu einer chronischen Erkrankung, die langfristige Auswirkungen auf das Leben hat. Rückfälle, Arztbesuche, Folgen der Therapie oder psychische Belastungen sind Herausforderungen, die Betroffene oft über Jahre hinweg begleiten. Auch langfristig muss man sich körperlich und seelisch immer wieder anpassen. Wie man trotz Krebs ein selbstbestimmtes Leben führen kann, erklären Experten und Expertinnen. Betroffene sprechen über den persönlichen Austausch mit anderen.

12:30-15:00 Uhr | Forum

Posterausstellung: Die Besucher können die Zeit im Foyer des ZOM für Informationen, persönliche Gespräche und Beratungen nutzen. Expertinnen und Experten aus den Organkrebszentren, Beratungsstellen und unterstützenden Einrichtungen des UKW sowie Kooperationspartner stellen ihre Angebote vor und beraten Betroffene zu den körperlichen Spät- und Langzeitfolgen, psychischen Belastungen und sozial-rechtlichen Aspekten.

Genussreise: Für das leibliche Wohl sorgt Sternekoch Bernhard Reiser. Mit Kostproben aus der saisonalen Heimatküche, die Körper und Seele stärken, wird er die Besucher zur Mittagszeit auf eine Genussreise mitnehmen.

Workshops zum Mitmachen und Üben: Besucher können an acht Workshops zu den Themen Bewegung, Ernährung, Nebenwirkungen und Entspannung teilnehmen. Hier lernen sie, wie sie die Impulse des KrebsInfoTags direkt in ihrem Alltag umsetzen können.

Weitere Informationen

Die Teilnahme am KrebsInfoTag ist kostenfrei, eine Anmeldung zur Veranstaltung ist nicht erforderlich.