Pause auf der Rastanlage endet mit Sicherstellung des Führerscheins

WÜRZBURG – A3. Am Freitagabend fiel einer Streifenbesatzung der Verkehrspolizei Würzburg-Biebelried ein 25-jähriger Pkw-Fahrer auf einer Rastanlage der Bundesautobahn A3 auf, der offensichtlich nicht mehr fahrtauglich war.

Der Mann wurde nach einem Atemalkoholtest mit 1,86 Promille gestoppt, und sein Führerschein wurde noch vor Ort sichergestellt.

Verdächtiges Verhalten auf der Rastanlage

Die Beamten beobachteten den jungen Mann, wie er schwankend zu seinem Fahrzeug ging und Schwierigkeiten hatte, in das Auto einzusteigen. Dabei musste er sich an der Fahrertür festhalten. Nachdem er den Motor startete, entschlossen sich die Polizisten, den Pkw unverzüglich anzuhalten. Die Hoffnung, der Mann würde in seinem Fahrzeug übernachten, um seine Fahrtüchtigkeit wiederherzustellen, zerschlug sich.

Konsequenzen für den Fahrer

Der vor Ort durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,86 Promille, womit der Verdacht auf Trunkenheit im Straßenverkehr bestätigt wurde. Gegen den 25-Jährigen wird nun strafrechtlich ermittelt. Sein Führerschein wurde sichergestellt, sodass er vorerst nicht mehr am Straßenverkehr teilnehmen kann.