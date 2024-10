Per Mausklick ins virtuelle Bürgerbüro – Volkach kann’s

VOLKACH – Die Verwaltungsgemeinschaft Volkach, die die Kommunen Nordheim am Main, Sommerach und Volkach umfasst, wurde von Bayerns Digitalminister Dr. Fabian Mehring als „Digitales Amt“ ausgezeichnet.

Diese Ehrung positioniert die VG Volkach als einen der Vorreiter in der bayerischen Verwaltungsdigitalisierung. Um diese Auszeichnung zu erhalten, muss eine Verwaltung mindestens 50 kommunale Verwaltungsprozesse online anbieten. Die VG Volkach übertrifft diese Anforderung und bietet seit vielen Monaten nahezu 100 digitale Verfahren an.

Bei der Preisverleihung in Bad Kissingen betonte Digitalminister Dr. Fabian Mehring: „Das Leben in Bayern ist zu schön, um es mit langen Behördengängen zu verschwenden. Mit der Verwaltungsdigitalisierung können Bürgerinnen und Bürger ihre Anliegen künftig bequem von zu Hause aus oder unterwegs online erledigen.“ Er hob hervor, dass die Fortschritte in der bayerischen Verwaltung auch der VG Volkach zugutekommen.

Die 1. Bürgermeisterin von Nordheim, Sibylle Säger, die 1. Bürgermeisterin von Sommerach, Elisabeth Drescher, und der 1. Bürgermeister von Volkach, Heiko Bäuerlein, zeigten sich begeistert über die Auszeichnung und die positive Entwicklung der Verwaltungsdigitalisierung. „Die immer weiter voranschreitende Digitalisierung vieler Dienstleistungen unserer Verwaltung ist ein wichtiger Schritt hin zu mehr Bürgerfreundlichkeit. Die Möglichkeit, Anträge und Formulare online auszufüllen und zu übermitteln, spart Zeit und reduziert den bürokratischen Aufwand“, erklärten sie.

Das „virtuelle“ Bürgerbüro der VG Volkach ist nicht nur ständig besetzt, sondern auch nur wenige Mausklicks entfernt. Bürgerinnen und Bürger können beispielsweise Meldebescheinigungen, Gewerbeanmeldungen oder Führungszeugnisse online beantragen. Weitere Informationen und Antragsformulare sind auf der Website des Bürgerportals unter „Online-Service für Bürger“ verfügbar.

„Mit der Auszeichnung als „Digitales Amt“ stärken wir den direkten Draht zwischen Verwaltung und unseren Bürgerinnen und Bürgern. Wir werden auch weiterhin verstärkt daran arbeiten, dass noch mehr digitale Dienstleistungen zur Verfügung stehen“, sind sich die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister der VG Volkach einig.