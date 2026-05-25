Perfekter Saisonabschluss: U17 des FC Schweinfurt 05 feiert Meisterschaft und Aufstieg
SCHWEINFURT – Was für eine beeindruckende Serie, was für ein historischer Erfolg: Die U17-Junioren des FC Schweinfurt 05 haben eine ohnehin schon überragende Spielzeit mit der Krone im direkten Duell vollendet. Durch einen hochverdienten 2:0-Erfolg gegen die SpVgg Bayern Hof am letzten Spieltag machten die „Jungschnüdel“ die Meisterschaft in der U17-Landesliga Nord perfekt und steigen damit wieder in die höchste bayerische Spielklasse auf.
Der Titelgewinn ist das Resultat einer beispiellosen Konstanz: Die Grün-Weißen blieben zum Saisonfinale sage und schreibe 21 Spiele in Folge ungeschlagen – eine Meisterschaft, die sich das Team mit harter Arbeit und viel Schweiß redlich verdient hat.
Geduldspiel bei hochsommerlichen Temperaturen
Die Vorzeichen für das finale Match waren bei sengender Hitze intensiv. Die Schweinfurter Hausherren übernahmen vom Anpfiff weg die Initiative und kontrollierten das Spielgeschehen auf dem heimischen Rasen. Allerdings fehlte im ersten Durchgang im letzten Drittel noch die nötige Präzision, um die Überlegenheit in Tore umzumünzen.
Die Gäste aus Hof konzentrierten sich primär auf die Defensive, tauchten vor der Pause jedoch ein einziges Mal gefährlich vor dem Schweinfurter Gehäuse auf. Da sie diese Großchance liegen ließen, ging es mit einem torlosen, aber intensiven 0:0-Unentschieden in die Kabinen.
Doppelschlag nach der Pause bricht den Bann
Nach dem Seitenwechsel kamen die Jungschnüdel mit viel Tempo und Fokus zurück auf den Platz. Das Trainerteam schien in der Kabine die richtigen Worte gefunden zu haben, denn der Bann brach sofort:
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1:0 – Der Dosenöffner: Über die linke Außenbahn kombinierten sich die Schweinfurter mit einem blitzschnellen Spielzug durch die Hofer Hintermannschaft und vollendeten zur umjubelten Führung.
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2:0 – Die Vorentscheidung: Nur wenige Zeigerumdrehungen später zahlte sich das aggressive und gut abgestimmte Pressing der Heimelf aus. Nach einem frühen Ballgewinn erhöhten die Gastgeber mit einem echten Traumtor auf 2:0.
Joker-Keeper pariert den Titel nach Hause
Die Gäste aus Oberfranken mussten den extremen Temperaturen im Anschluss sichtlich Tribut zollen, steckten jedoch zu keinem Zeitpunkt auf. Nach der fälligen Getränkepause in der zweiten Halbzeit mobilisierte Hof noch einmal die letzten Kraftreserven und erspielte sich die wesentlich besseren Chancen, um den Anschlusstreffer zu erzielen.
Dass in der Schlussphase nichts mehr anbrennte, lag auch an einem glücklichen Händchen des Schweinfurter Trainerteils: Der inzwischen eingewechselte Torhüter der Grün-Weißen war sofort hellwach, zeigte starke Reflexe und machte selbst die besten Gelegenheiten der Spielvereinigung zunichte.
Als der Schiedsrichter die Partie schließlich abpfiff, kannte der Jubel im Lager des FC Schweinfurt 05 keine Grenzen mehr. Nach einer historischen Aufholjagd und Wochen an der Tabellenspitze belohnt sich die U17 für eine bärenstarke Saisonleistung.
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