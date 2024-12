Person betritt mehrere Grundstücke und öffnet Fahrzeuge

HETTSTADT – LKR. WÜRZBURG: In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gegen 02:45 Uhr durchstreifte ein Mann das Neubaugebiet von Hettstadt und versuchte, Türen zu Garagen sowie abgestellte Fahrzeuge zu öffnen, offenbar mit dem Ziel, Wertgegenstände zu entwenden. Der Mann wurde im Zuge einer Fahndung festgenommen.

Eine Anwohnerin wurde durch eine installierte Videokamera auf den Verdächtigen aufmerksam, der versuchte, die Türen ihres auf dem Grundstück geparkten Fahrzeugs zu öffnen. Nach Ansprache flüchtete er zunächst. Kurz darauf bemerkte ein weiterer Geschädigter in der Umgebung den Mann, der ebenfalls versuchte, eine Garagentür und ein geparktes Fahrzeug zu öffnen. Da beides verschlossen war, ließ er von seinem Vorhaben ab und entfernte sich erneut.

Dank der sofortigen Alarmierung der Polizei und der detaillierten Personenbeschreibung aus den Kameraaufnahmen konnte der Mann mithilfe umliegender Polizeidienststellen und eines Polizeihubschraubers in einem angrenzenden Feld festgenommen werden.

Bisher konnten dem Tatverdächtigen vier Fälle des versuchten Diebstahls aus Fahrzeugen nachgewiesen werden. Es entstand weder Sach- noch Beuteschaden. Da der Mann keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde das weitere Vorgehen mit der Staatsanwaltschaft Würzburg abgestimmt, die seine Entlassung nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen anordnete.

Zudem wurde der Zusammenhang mit zwei vollendeten Einbrüchen in Wohnhäuser am Vorabend in Hettstadt geprüft. Hierzu erfolgten Durchsuchungen und der Einsatz von Diensthunden. Bisher ergaben sich jedoch keine Verdachtsmomente gegen den Beschuldigten.