Person mit Waffe an Zeller Schule gesichtet – Großeinsatz der Polizei

ZELL A. MAIN, LKR. WÜRZBURG – Am Mittwochmorgen kam es an einer Schule in der Nähe des Klosters Oberzell zu einem größeren Polizeieinsatz. Gegen 07:45 Uhr ging bei der Polizei die Mitteilung ein, dass eine Person mit einer Langwaffe auf dem Schulgelände gesehen worden sei. Sofort rückte ein Großaufgebot an Einsatzkräften der Würzburger Polizei sowie Unterstützungskräfte an.

Vor Ort konnte die Polizei rasch einen Schüler ausfindig machen, der eine Attrappe eines Gewehrs bei sich führte. Nach aktuellem Kenntnisstand handelte es sich bei dem mitgeführten Gegenstand um ein selbst gefertigtes Modell im Rahmen eines Schulprojekts. Eine reale Gefährdung bestand somit zu keinem Zeitpunkt.

Schnelle Reaktion und professionelle Abklärung

Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich großzügig ab und durchsuchten systematisch das Schulgelände, bevor Entwarnung gegeben werden konnte. Die Situation wurde rasch aufgeklärt, sodass kein weiterer Einsatz erforderlich war.

Im Anschluss kümmerten sich die eingesetzten Polizeibeamten auch um die Betreuung von Schülern und standen als Ansprechpartner für Fragen und zur Aufarbeitung des Vorfalls zur Verfügung.

Polizei bittet um Sensibilität bei Schulprojekten

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass bei der Verwendung von realistisch aussehenden Requisiten oder Attrappen im öffentlichen Raum besondere Vorsicht geboten ist. Gerade an sensiblen Orten wie Schulen kann dies zu erheblicher Verunsicherung führen und aufwendige Polizeieinsätze auslösen.

Dank der besonnenen Reaktion aller Beteiligten konnte der Vorfall zügig und ohne Eskalation beendet werden.