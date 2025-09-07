Person wird in der Würzburger Innenstadt durch Schläge verletzt
WÜRZBURG – Im Bereich des Kranenkai in Würzburg ist es am Samstagnachmittag zu einer gefährlichen Körperverletzung gekommen. Ein Mann wurde von drei Unbekannten angegriffen und so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen.
Der Vorfall ereignete sich zwischen 14:00 Uhr und 16:00 Uhr. Der Geschädigte saß auf einer Bank am Kranenkai, als er von den drei männlichen Personen angesprochen wurde. Anschließend wurde er von ihnen mehrmals ins Gesicht geschlagen.
Hinweise auf die Täter liegen derzeit nicht vor. Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat daher Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet und bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Angaben machen können, sollen sich unter der Telefonnummer 0931-457-2230 bei der Polizei melden.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!