Personalabteilung von SKF engagiert sich bei Schweinfurter Kindertafel

SCHWEINFURT – Teamevents sollen bei SKF in der aktuellen Transformation den Zusammenhalt in der Belegschaft stärken und die Motivation fördern. Eine besondere Aktion unternahm die Personalabteilung, die ihr Eventbudget der Schweinfurter Kindertafel spendete und aktiv mitwirkte, indem sie an einem Vormittag Frühstückstüten für bedürftige Schulkinder packte.

Typische Aktivitäten der über 100 SKF-Abteilungen waren Bowling, Escape-Spiele, Kartfahren oder Weinbergwanderungen. SKF stellte dafür pro aktivem Abteilungsmitglied 40 Euro bereit, ausreichend auch für außergewöhnliche Ausflüge wie eine Floßfahrt auf dem Altmain oder einen Tag im Freizeitland Geiselwind. Sophie Benkert aus dem HR Service begeisterte ihr Team, einschließlich Teamleiter Enrico Ott, für die Kindertafel. In den Räumlichkeiten der Organisation wurden Brote geschmiert und Tüten gepackt. Zusätzlich spendete das zehnköpfige Team sein Eventbudget von 400 Euro.

Arbeitsdirektorin Anna Krimmel lobte die Verbindung von Teamevent und sozialem Engagement: „Das ist eine nachahmenswerte Idee, die zeigt, wie wir als Unternehmen positiv in die Stadtgesellschaft wirken können.“ SKF-Deutschlandchef Jörg Wuttke war ebenfalls beeindruckt und erhöhte die Spende zunächst auf 800 Euro, bevor er den Betrag auf 1.000 Euro aufrundete. „Es ist wichtig, dass wir in der Region Präsenz zeigen und einen finanziellen Beitrag zum gesellschaftlichen Leben leisten.“ SKF engagiert sich langjährig als Unterstützer der Disharmonie, des Schweinfurter Stadtfests, des Kulturfestivals Nachsommer und als großer Förderer der Wissenswerkstatt.

Beim Treffen mit Stefan Labus, dem Vorsitzenden der Kindertafel, ergab sich eine besondere Verbindung: Labus erzählte von seiner früheren beruflichen Laufbahn bei SKF, bevor er selbstständig wurde. So zeigt sich, wie das Unternehmen auf vielfältige Weise Spuren in der Schweinfurter Stadtgesellschaft hinterlässt.