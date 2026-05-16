Personalentscheidungen beim FC Schweinfurt 05: Böhnlein und Dellinger verlängern nach Abstieg
SCHWEINFURT – Nach dem bitteren Gang zurück in die Regionalliga Bayern stellt der FC Schweinfurt 05 die Weichen für die sportliche Zukunft. Mit Mittelfeldakteur Kristian Böhnlein und Angreifer Michael Dellinger haben zwei absolute Routiniers und Identifikationsfiguren ihre Verträge für die kommende Spielzeit verlängert. Sie sollen das Fundament für die Neuausrichtung der „Schnüdel“ bilden.
Der Verein setzt nach einer sportlich enttäuschenden Drittligasaison bewusst auf erfahrene Stützen, um den Kader neu zu strukturieren und jungen Talenten Halt zu geben.
Führungskräfte für den Neustart
Kaderplaner Jürgen Hein machte deutlich, wie wichtig das Signal der beiden Routiniers für den gesamten Verein ist:
„Böhni und Mike waren die ersten, mit denen wir Gespräche geführt haben. Sie verkörpern genau die Persönlichkeiten, die wir für die Neuausrichtung brauchen: Wettkampftypen mit Ausstrahlung, die sich mit dem FC Schweinfurt 05 identifizieren.“
Auch Trainer Jan Gernlein, der die Mannschaft in der Regionalliga unter veränderten wirtschaftlichen und sportlichen Voraussetzungen betreuen wird, freut sich über die Zusagen.
Kapitän Böhnlein bleibt an Bord
Der 36-jährige Kristian Böhnlein trägt bereits seit 2020 das grün-weiße Trikot. In der abgelaufenen Drittligasaison stand er in 31 Partien auf dem Feld (drei Tore, zwei Vorlagen). Seine eigentliche Heimat ist jedoch die Regionalliga Bayern, in der er mit der Erfahrung aus 290 Einsätzen, 40 Toren und 40 Vorlagen zu den profiliertesten Akteuren gehört.
„Ich bin mit meiner Familie in Schweinfurt zuhause, der FC und die Fans liegen mir sehr am Herzen“, begründet der Mittelfeldregisseur seine Entscheidung. Er wolle aktiv mithelfen, nach der Ära von Markus Wolf ein neues Kapitel beim FC 05 aufzuschlagen.
Ur-Schweinfurter Dellinger zeigt Flagge
Stürmer Michael Dellinger war erst im Sommer 2024 zu den Schnüdeln gewechselt und hatte mit 14 Treffern maßgeblichen Anteil am damaligen Drittliga-Aufstieg. In der dritthöchsten Spielklasse lief es für den 33-Jährigen mit nur einem Saisontor persönlich und mannschaftlich nicht optimal. Umso wichtiger ist ihm das Bekenntnis zu seinem Heimatverein nach dem direkten Wiederabstieg:
„Gerade nach einem Abstieg finde ich es wichtig, Verantwortung zu übernehmen und für den Verein da zu sein. Ich bin ein Schweinfurter, meine ganze Familie lebt hier und es bedeutet mir persönlich sehr viel, für meinen Heimatverein auf dem Platz zu stehen“, so der Angreifer.
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!