Personen in der Würzburger Innenstadt bewusstlos geschlagen

WÜRZBURG/INNENSTADT – In der Würzburger Innenstadt kam es am Mittwoch zu zwei getrennten Vorfällen von Körperverletzung, bei denen die Opfer jeweils das Bewusstsein verloren. In beiden Fällen hat die Polizeiinspektion Würzburg Stadt die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise.

Bei der ersten Auseinandersetzung kam es gegen 17:38 Uhr in der Kaiserstraße zu einer Schlägerei zwischen mehreren jungen Männern. Ein Beteiligter erhielt dabei einen Faustschlag ins Gesicht, verlor kurzzeitig das Bewusstsein und fiel in der Nähe der Straßenbahnschienen zu Boden. Passanten eilten ihm zur Hilfe und verständigten den Rettungsdienst. Bei Eintreffen der Polizei hatten sich die anderen Beteiligten bereits entfernt. Der junge Mann erlitt glücklicherweise nur leichte Verletzungen.

Ein zweiter Vorfall ereignete sich am frühen Morgen gegen 4:00 Uhr in der Sanderstraße. Ein 19-Jähriger aus dem Landkreis verließ eine Bar und stieß nach aktuellem Ermittlungsstand mit einem unbekannten Mann zusammen. Dieser schlug dem 19-Jährigen unvermittelt gegen den Hinterkopf, woraufhin dieser das Bewusstsein verlor und zu Boden ging. Der Täter flüchtete. Der junge Mann wurde zur Untersuchung in eine Würzburger Klinik gebracht.

Die Polizeiinspektion Würzburg Stadt bittet in beiden Fällen Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0931/457-2230 zu melden.