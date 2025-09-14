Personenkontrolle eskaliert – Mann widersetzt sich Polizeibeamten
WÜRZBURG – Ein 44-Jähriger wurde am Sonntagabend auf dem „STRAMU-Festival“ festgenommen, nachdem er die Beamten einer Fußstreife bedroht und Widerstand geleistet hatte. Der Mann, der erheblich alkoholisiert war, musste fixiert und gefesselt werden, um ihn zum Dienstgebäude zu transportieren.
Die Polizei kontrollierte den Mann gegen 19:15 Uhr, woraufhin er zur Durchführung mehrerer Sachbearbeitungen zur Dienststelle verbracht werden sollte. Während des Transports drohte der Würzburger den Beamten, sie zu schlagen, und untermauerte dies mit eindeutigen Gesten. Er widersetzte sich den Anweisungen, weshalb er fixiert und gefesselt werden musste.
In den Diensträumen wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Mann musste zudem auf richterliche Anordnung bis zum nächsten Morgen in polizeilichem Gewahrsam verbleiben. Im Rahmen des Einsatzes wurden weder er noch die eingesetzten Beamten verletzt. Gegen den Würzburger wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet, unter anderem wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.
