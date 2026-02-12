Auto IU

Personenkontrolle in Kitzingen: 25-Jähriger mit 30 Gramm Haschisch aufgegriffen

12. Februar 2026Letztes Update 12. Februar 2026
Bild von Temel auf Pixabay
KITZINGEN – Polizeibeamte haben am Dienstagabend gegen 21:20 Uhr bei einer Personenkontrolle vor einer Spielhalle in der Kaiserstraße eine größere Menge Haschisch sichergestellt. Ein 25-jähriger Mann fiel den Beamten durch starken Marihuanageruch auf und führte in seiner Umhängetasche eine etwa 30 Gramm schwere Haschisch-Platte mit sich.

Der junge Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit bestätigte den Besitz der Betäubungsmittel bereits auf Nachfrage der Polizisten vor Ort. Die Beamten stellten die Platte umgehend sicher.

Aufgrund der aufgefundenen Menge muss sich der 25-Jährige nun in einem Verfahren wegen eines Verstoßes nach dem Konsumcannabisgesetz verantworten.

