Petri Heil? – Gegen Schonzeit und Promillegrenze verstoßen

LOHR AM MAIN – Ein 52-jähriger Wohnmobilfahrer wird seinen Aufenthalt an der Lohrer Mainlände wohl in keiner guten Erinnerung behalten. Am Sonntagvormittag meldete ein aufmerksamer Angler der Polizeiinspektion Lohr einen Verdächtigen, der auf der Landzunge unter der neuen Mainbrücke entgegen der geltenden Schonzeit auf Raubfische angelte.

Beim Eintreffen der Polizei hatte sich der Mann bereits in sein Wohnmobil zurückgezogen. Dank der genauen Personenbeschreibung konnte er jedoch zweifelsfrei identifiziert werden. Gegenüber den Beamten bestritt er, geangelt zu haben, und behauptete, weder einen Angelschein noch eine Angelausrüstung zu besitzen. Eine daraufhin nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Würzburg durchgeführte Durchsuchung des Wohnmobils brachte jedoch eine umfangreiche Angelausrüstung zum Vorschein, die beschlagnahmt wurde. Der Mann muss sich nun wegen Fischwilderei verantworten.

Wenige Stunden später geriet der Tourist in Neustadt am Main in eine Verkehrskontrolle. Dabei stellten die Beamten einen Atemalkoholwert von 0,32 mg/l (0,64 Promille) fest. Neben der Anzeige wegen Fischwilderei erwartet ihn nun auch ein Bußgeldverfahren wegen Alkohol am Steuer, das möglicherweise mit einem Fahrverbot einhergeht.