Peugeot-Fahrer rammt geparkten Mercedes und fährt weiter – Entzug der Fahrerlaubnis folgt prompt

WEILBACH, LKR. MILTENBERG – Am Donnerstagabend rammte ein 75-jähriger Deutscher mit seinem Peugeot einen geparkten Mercedes. Die Weiterfahrt stoppte dieser erst, als sein Wagen nicht mehr fuhr. Die Fahrerlaubnis wurde ihm noch am Abend auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg entzogen.

Gegen 21:45 Uhr war ein Peugeot-Fahrer auf der Kreisstraße MIL 6 aus bislang ungeklärter Ursache mit einem am Straßenrand geparkten Mercedes zusammengestoßen. Der Peugeot wurde durch den Unfall stark beschädigt. Dennoch fuhrt der 75-Jährige weiter, bis sein Wagen schließlich aufgrund der Schäden zum Stehen kam.

Die hinzugerufene Polizei konnte den Mann nur wenige Meter von seinem Fahrzeug entfernt antreffen. Er war unverletzt geblieben und machte grundsätzlich einen fahrtauglichen Eindruck. An dem Peugeot war ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro entstanden, der Wagen musste abgeschleppt werden. Der Schaden am Mercedes wird auf 5.000 Euro geschätzt.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg wurde der Führerschein des 75-Jährigen noch am Abend sichergestellt. Dieser war bereits 2023 wegen einer Unfallflucht in Erscheinung getreten.