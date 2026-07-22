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Pfandtastisch helfen: Pfandbons unterstützen das Mehrgenerationenhaus

22. Juli 2026Letztes Update 22. Juli 2026
Pfandtastisch helfen: Pfandbons unterstützen das Mehrgenerationenhaus
Stellvertretende MGH-Leitung Julia Sterlings, Felix Matzke-Weinbeer vom REWE Anna Matzke in Haßfurt und Roswitha Stuhlfelder, ehrenamtlich Beauftragte der Gemeinschaft Wohlfahrts- und Sozialarbeit im BRK-Kreisverband Haßberge freuen sich über die Spende (Quelle: Hannah Baunacher/MGH)
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HASSFURT, LKR. HASSBERGE – Mit der Aktion „Pfandtastisch helfen“ können Kundinnen und Kunden des Getränkemarktes von REWE Anna Matzke in Haßfurt ihre Pfandbons für die Arbeit des Mehrgenerationenhauses Haßfurt (MGH) spenden.

Der kleine grüne Spendenbriefkasten steht bereits seit 2015 neben den Rückgabeautomaten im Getränkemarkt in der Schweinfurter Straße. Wer dort seine Pfandflaschen zurückgibt, kann den erhaltenen Pfandbon direkt in die Box einwerfen und damit die Angebote des MGH unterstützen.

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Die gesammelten Spenden stammen ausschließlich aus Pfandbons, häufig im Cent-Bereich. Mit den bisherigen Einnahmen konnten unter anderem Anschaffungen für den Baby- und Kleinkindbereich finanziert werden, den viele Familien aus dem Landkreis Haßberge nutzen. Auch die Seniorenangebote und die Integrationsarbeit des MGH wurden unterstützt. Zudem fließt ein Teil der Mittel in die Gewinnung, Begleitung und Wertschätzung ehrenamtlich Engagierter.

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Das Mehrgenerationenhaus bedankt sich bei allen Kundinnen und Kunden sowie Spenderinnen und Spendern und hofft weiterhin auf eine rege Beteiligung an der Aktion. „Es gibt immer noch Menschen, die die Spendenaktion noch nicht kennen“, sagt MGH-Leiterin Gudrun Greger und wirbt dafür, die Aktion weiter bekannt zu machen.

„Pfandtastisch helfen“ ist ein Projekt des Vereins Sozialhelden e.V. Über die neben den Leergutautomaten angebrachten Pfandboxen können Kundinnen und Kunden den Wert ihres Pfandbons für ein gemeinnütziges Projekt spenden.


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