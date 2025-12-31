Pfarrer Martin Bauer in Euerbach in den Ruhestand verabschiedet
EUERBACH – Nach über acht Jahren engagiertem Dienst wurde Pfarrer Martin Bauer mit einem festlichen Gottesdienst in der Euerbacher Kirche in den Ruhestand verabschiedet. Die Feier, die musikalisch vom Chor und dem Posaunenchor gestaltet wurde, markiert das Ende seiner aktiven Dienstzeit zum 1. Januar 2026. Bauer, der 2017 die Pfarrstelle übernahm, wird der Gemeinde auch künftig verbunden bleiben, da er seinen Wohnsitz weiterhin in Euerbach behält.
In seiner Abschiedspredigt reflektierte Bauer über die Bedeutung von Weihnachten als bleibendes Glaubensereignis, das durch die Weitergabe der christlichen Botschaft über Generationen hinweg lebendig bleibe. Er mahnte zudem an, den Blick stets auf Menschen in Not und auf der Flucht zu richten. Dekan Oliver Bruckmann würdigte in seiner Laudatio den Werdegang des Theologen, der ihn über Stationen in München und Hof schließlich ins Obere Werntal führte. Besonders hervorgehoben wurden Bauers Musikalität, sein kirchenpolitisches Engagement sowie seine Leidenschaft für archäologische Ausgrabungen in Israel.
Mit dem Eintritt Bauers in den Ruhestand geht eine strukturelle Veränderung einher: Die bisherige Pfarrstelle „Oberes Werntal 3“ wird offiziell aufgelöst. Dekan Bruckmann stellte jedoch klar, dass keine Vakanz entstehen wird. Die seelsorgerische Versorgung der Gemeinden Euerbach, Obbach und Niederwerrn wird künftig durch angepasste Dienstaufträge der umliegenden Pfarrstellen abgedeckt. Zudem wird die regionale Jugendarbeit durch eine Diakonin verstärkt, während die Pfarramtsführung bereits seit dem Vorjahr in Obbach konzentriert ist.
Der Dekan bat die Gemeindeglieder um Verständnis für diese Maßnahmen, die aufgrund sinkender Mitgliederzahlen und fehlenden theologischen Nachwuchses notwendig seien. Er betonte, dass trotz der räumlichen und personellen Umstrukturierungen das kirchliche Leben vor Ort weiterhin gesichert bleibe und der Anspruch, als Kirche präsent zu sein, unvermindert fortbestehe.
