Pfarrer Tobias Knötig und Diakonin Nora Knötig sind neu im evangelischen Pfarrhaus Maßbach
MASSBACH / ZELL-LAUERTAL – Im evangelischen Pfarrhaus Maßbach herrscht wieder Leben: Ende August ist Familie Knötig eingezogen und bringt frischen Wind in die Gemeinde. Pfarrer Tobias Knötig und seine Frau, Diakonin Nora Knötig, wurden mit ihren drei Kindern Klara (7), Veit (5) und Xaver (4) sowie Haustieren herzlich willkommen geheißen. Für Tobias Knötig ist der Umzug eine Rückkehr in die Heimat, da er bis zur Konfirmation im nahen Oberlauringen lebte und Thundorf, das nun zu seiner Pfarrei gehört, sein Elternhaus beherbergt.
Tobias Knötig, der sich spürbar gerne als „klassischer“ Dorfpfarrer sieht, möchte mit den Leuten leben und feiern. Er bringt sich auch musikalisch ein, spielt Flügelhorn im Posaunenchor und Klarinette in der Thundorfer Blaskapelle. Seine Frau Nora Knötig, ursprünglich aus der Nähe von Bautzen, studierte Religionspädagogik und Gemeindediakonie und unterrichtet derzeit Religion an der Grundschule Poppenlauer, wo sie offiziell eingeführt wird. Ob sie ihre Beauftragung für Gottesdienste, Taufen und Beerdigungen wieder aufnimmt, lässt sie offen, um Zeit für die Familie, fürs Nähen und lange Spaziergänge zu haben.
Die Pfarrei umfasst insgesamt acht Kirchengemeinden. Tobias Knötig arbeitet im Team mit Diakonin Eva-Maria Hubmann und Regionaljugendreferent Carl Müller und dankt den zahlreichen ehrenamtlichen Lektorinnen und Lektoren für das vielfältige Gottesdienstangebot. Neben der Gemeindearbeit unterrichtet er zudem Religion am Gymnasium Münnerstadt. Das Ehepaar Knötig sieht den Gottesdienst als Zentrum der Gemeinde, in dem alle eine Heimat finden sollen. Sie zeigen sich offen für neue Formen ebenso wie für das Alte und Bewährte.
Am Sonntag, den 19. Oktober, um 14:00 Uhr, werden Pfarrer Tobias Knötig und Diakonin Nora Knötig in Poppenlauer feierlich in ihre Ämter eingeführt.
Noch bis November wird Pfarrer Stefan Bonawitz parallel im Dienst sein, der am 15. November um 14:00 Uhr in der Maßbacher Kirche in den Ruhestand verabschiedet wird.
