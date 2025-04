Pfarrvikar Benjamin Schimmer wird Pfarrer „in solidum“ im Pastoralen Raum Schweinfurter Mainbogen

HEIDENFELD (POW) – Bischof Dr. Franz Jung hat Benjamin Schimmer (37), derzeit Pfarrvikar im Pastoralen Raum Schweinfurter Mainbogen, mit Wirkung vom 1. Mai 2025 zum Pfarrer „in solidum“ in diesem Pastoralen Raum ernannt. Sein Wohn- und Dienstsitz wird in Heidenfeld sein.

Benjamin Schimmer wurde in Würzburg geboren und stammt aus Dettelbach-Neusetz. Nach seinem Schulabschluss an der Rudolf-von-Scherenberg-Schule in Dettelbach im Jahr 2003 absolvierte er zunächst eine Ausbildung zum Landschaftsgärtner und übte diesen Beruf bis zum Jahr 2014 aus.

Im Jahr 2014 entschied sich Benjamin Schimmer für einen neuen Lebensweg und trat in das Priesterseminar Würzburg ein. Sein Vorbereitungsjahr absolvierte er in Bamberg. Von 2015 bis 2019 setzte er sein Theologiestudium am überdiözesanen Seminar Sankt Lambert in Lantershofen/Grafschaft fort.

Am 22. Mai 2021 empfing Benjamin Schimmer durch Bischof Dr. Franz Jung im Würzburger Kiliansdom die Priesterweihe. Im Anschluss an seine Weihe war er als Kaplan in der Pfarreiengemeinschaft „Ochsenfurt – Sankt Andreas mit Sankt Burkard, Sankt Thekla, Kleinochsenfurt – Maria Schnee“ tätig. Im September 2022 wechselte er als Kaplan in die Pfarreiengemeinschaft „Zum Guten Hirten in Aschaffenburg“ und engagierte sich zudem in der Mitarbeit im Pastoralen Raum Aschaffenburg. Im April 2024 wurde ihm zusätzlich der Dienst als Präventionsberater im Bistum Würzburg übertragen. Seit dem 1. September 2024 wirkt Benjamin Schimmer bereits als Pfarrvikar im Pastoralen Raum Schweinfurter Mainbogen und wird nun ab dem 1. Mai 2025 dort seine neue Aufgabe als Pfarrer „in solidum“ antreten.