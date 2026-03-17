Pfefferspray-Attacke am Parkhaus: Fahrer und Beifahrer in Würzburger Innenstadt verletzt
WÜRZBURG – In der Nacht von Samstag auf Sonntag ist es am Parkhaus „Alter Hafen“ zu einem gefährlichen Übergriff auf zwei Pkw-Insassen gekommen. Ein bislang unbekannter Täter sprühte unvermittelt Pfefferspray durch ein offenes Fahrzeugfenster und flüchtete anschließend.
Der Vorfall ereignete sich am Sonntagmorgen gegen 04:30 Uhr. Ein 20-jähriger Autofahrer hielt gerade an der Parkhausschranke in der Veitshöchheimer Straße an, um das Gelände zu verlassen. In diesem Moment trat der Unbekannte an den Wagen heran und sprühte das Reizgas in den Innenraum. Sowohl der Fahrer als auch sein 18-jähriger Beifahrer erlitten dabei leichte Verletzungen. Der Täter entkam zu Fuß in Richtung Kino beziehungsweise Brücke der Deutschen Einheit.
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung und veröffentlicht folgende Täterbeschreibung:
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Größe: circa 185 cm
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Alter: etwa 20 Jahre
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Erscheinungsbild: schlanke Statur, Vollbart
Die Polizeiinspektion Würzburg-Stadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die beschriebene Person geben können, sich zu melden.
Kontakt für Zeugenhinweise: 0931/457-2230
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