Pfefferspray in Schulgebäude versprüht

KARLSTADT – Pfefferspray-Angriff in Schulgebäude: Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung

Am Montagmorgen gegen 10:15 Uhr kam es in einer weiterführenden Schule im Baggertsweg in KARLSTADT zu einem Vorfall mit Pfefferspray. Ein bislang unbekannter Täter aus einer vierköpfigen Personengruppe versprühte das Reizgas gezielt in Richtung anderer Schüler.

Zeugen berichteten, dass der Täter zwei bis drei Sprühstöße abgegeben habe. Ein betroffener Schüler musste anschließend ärztlich behandelt werden. Die Polizei hat Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen.

Hinweise zu dem Vorfall nimmt die Polizeiinspektion Karlstadt entgegen.