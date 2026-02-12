Pfeffersprayer an der FOS/BOS Würzburg: Mehrere Schüler medizinisch versorgt

WÜRZBURG – Am Mittwochnachmittag kam es in der FOS/BOS in der Mozartstraße zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei, nachdem in einer Herrentoilette Pfefferspray freigesetzt worden war. Gegen 13:40 Uhr klagten mehrere Schüler über Atemwegsbeschwerden und mussten vor Ort medizinisch versorgt werden, wobei nach aktuellem Stand glücklicherweise niemand schwerer verletzt wurde.

Die Einsatzkräfte rückten aufgrund der zunächst unklaren Lage mit einem Großaufgebot an, was zeitweise zu Verkehrsbehinderungen im Umfeld der Schule führte. Die Polizei Würzburg hat die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen, um den bislang unbekannten Verursacher zu identifizieren.