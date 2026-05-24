Pfingstferien in den Haßbergen: Die besten kostenlosen Ausflugstipps für Familien
LANDKREIS HASSBERGE – Die Pfingstferien stehen vor der Tür, und wer mit den Kindern unvergessliche Tage erleben möchte, muss dafür nicht tief in die Tasche greifen. Die Region Haßberge lockt mit einer Vielzahl an abwechslungsreichen Ausflugszielen, die komplett kostenlos sind. Von versteckten Waldspielplätzen über interaktive Erlebniswege bis hin zu spritzigen Wasserspielplätzen – hier kommen kleine Entdecker und erholungssuchende Eltern voll auf ihre Kosten.
Die schönsten Spielplätze im Grünen
Wenn das Wetter mitspielt, gibt es kaum etwas Besseres als einen ausgiebigen Spielplatz-Nachmittag. In den Haßbergen eingebettet in die Natur, bieten zwei Orte ganz besonderen Abenteuerspaß:
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Waldspielplatz Königsberg: Ein echtes Paradies zum Klettern, Balancieren und Toben. Highlights sind die rasante Seilbahn und eine abenteuerliche Spielburg mitten zwischen den Bäumen. Praktisch: Vom direkt gelegenen Parkplatz aus lässt sich der Ausflug perfekt mit einem Abstecher zur Burg Königsberg oder einer Runde auf dem Erlebnispfad „Natour“ verbinden.
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Kelten-Erlebnisspielplatz im Marswald: Zwischen Zell am Ebersberg und Oberschleichach wartet ein brandneues Highlight tief im Wald. Hier erwacht eine keltische Geschichte zum Leben: Mittels Smartphone führt der Druide Marovidus per App zu verschiedenen Rätselstationen. Doch auch ganz ohne digitale Begleitung wird es dank eines großen Spielhauses, einer Doppel-Seilbahn und einer Seilschaukel nie langweilig.
Spritziger Wasserspaß zum Nulltarif
Für die nötige Abkühlung an warmen Ferientagen ist in der Region bestens gesorgt. Matschkleidung und Handtücher sollten hier unbedingt ins Gepäck:
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Knetzgau & Ellertshäuser See: Auf dem Wasserspielplatz in Knetzgau kann nach Herzenslust geplanscht und gematscht werden. Auch am Ellertshäuser See warten kleine künstliche Wasserläufe und Spritzmöglichkeiten auf die Kinder.
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Hellingen: Neben dem klassischen Spielplatz-Bachlauf lädt hier ein kostenloses Wasserbecken zum gezielten Hineinhüpfen ein.
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Sulzfelder Badesee: Die perfekte Kombination, um ausgiebiges Spielen am Ufer mit einem erfrischenden Bad im See zu verbinden.
Aktiv unterwegs: Erlebniswege für die ganze Familie
Wer Naturerlebnis mit Bewegung kombinieren möchte, findet auf den thematischen Rundwegen der Region jede Menge Kurzweil:
|Erlebnisweg
|Ort / Startpunkt
|Das Highlight für Kinder
|Für die Eltern
|Ostheimer Streifberg-Tour
|Ostheim
|Erste „Lauschtour“ Unterfrankens (Smartphone-App), riesiges Holzobst & neuer Spielplatz
|Herrliche Panorama-Ausblicke über die Landschaft
|Stein-Erlebnispfad
|Zeilberg
|Spielerische Geologie, Steine stapeln, Toben auf dem Spielplatz
|Traumhafte Fernsicht & ein schattiger Biergarten direkt am Pfad
|Kugelbahnenweg
|Burgpreppach
|4 km lang, zahlreiche Holz-Kugelbahnen mit Hindernissen und Wettroll-Garantie
|Entspanntes Wandern durch sanftes Gelände
|Walderlebnispfad
|Sambachshof
|Verschlungene Pfade, Tiere entdecken, Pflanzen bestimmen
|Direkte Nähe zum (kostenpflichtigen) Märchenwald für optionale Erweiterungen
Pro-Tipp für den Kugelbahnenweg: Die passenden Holzkugeln gibt es direkt an der ersten Station an einem Automaten (danach gehören sie euch). Bringt am besten ein paar bunte Filzstifte mit! Wenn die Kinder ihre Kugeln vorab individuell bemalt haben, gibt es beim großen Wettrennen auf den Bahnen garantiert keinen Streit, wer gewonnen hat.
Weitere Informationen
Alle vorgestellten Ausflugsziele sind frei zugänglich und kosten keinen Eintritt. Wer noch mehr Inspiration für die Pfingstferien sucht oder detaillierte Anfahrtsbeschreibungen benötigt, wird auf dem offiziellen Tourismusportal der Region fündig:
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
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