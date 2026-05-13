Pfingstserenade in Volkach: Eine musikalische Reise „Around the world“
VOLKACH – Die Volkacher Altstadt wird am Pfingstsonntag, den 24. Mai 2026, erneut zur stimmungsvollen Konzertarena. Das Symphonische Blasorchester (SBO) Volkach lädt zur traditionellen Pfingstserenade auf den Marktplatz ein. Unter dem diesjährigen Motto „Around the world“ verspricht der Abend eine klangvolle Weltreise unter freiem Himmel.
Das Konzert beginnt um 20:30 Uhr. Wie in den Vorjahren ist der Eintritt frei, was erfahrungsgemäß für einen großen Andrang sorgt.
Mitreißende Rhythmen in voller Besetzung
Unter der Leitung von Manuel Scheuring tritt das SBO in kompletter Besetzung an, um das Publikum mit auf eine abwechslungsreiche Musik-Reise zu nehmen. Das Repertoire reicht von energetischen Tanzrhythmen bis hin zu gefühlvollen, träumerischen Melodien aus verschiedenen Winkeln der Erde.
Durch den Abend führen Musikschulleiterin Anna-Lena Souza Santana und Sebastian Karl, der Leiter der Tourist-Information. Sollte das Wetter nicht mitspielen, wird die Veranstaltung in die Mainschleifenhalle verlegt.
„Oscar“-Verleihung der Bläserjugend
Ein fester Bestandteil und besonderer Höhepunkt des festlichen Rahmens ist die Verleihung des „Oscars“ durch die Bläserjugend. Mit dieser Auszeichnung werden auch in diesem Jahr wieder Personen oder Gruppen geehrt, die sich in besonderer Weise um die Blasorchester in Volkach verdient gemacht haben.
Wer die einzigartige Atmosphäre auf dem Marktplatz sitzend genießen möchte, sollte sich laut Veranstalter frühzeitig einfinden, um sich einen der begehrten Plätze zu sichern.
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