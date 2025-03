Pflegeberatung der Johanniter nun in ganz Unterfranken

WÜRZBURG – Zwei Sozialstationen, eine Tages- und stationäre Pflege sowie eine ambulant betreute Senioren-Wohngemeinschaft – in den vergangenen drei Jahrzehnten haben sich die Johanniter in Unterfranken, insbesondere mit den Standorten Würzburg und Miltenberg, zu einem verlässlichen Partner für soziale Hilfsleistungen für pflegebedürftige Menschen etabliert.

Um ihrem Anspruch weiterhin gerecht zu werden, bauen die Johanniter ihr Dienstleistungsangebot in der Pflege kontinuierlich aus. Neben Würzburg und Miltenberg erweitern auch die Standorte Schweinfurt mit Bad Kissingen sowie Aschaffenburg ihr Portfolio. Neu hinzu kommt ab sofort die individuelle Pflegeberatung, ein Angebot, das gezielt auf den demografischen Wandel reagiert. Der zunehmende Anteil älterer Menschen in der Bevölkerung stellt auch in Unterfranken eine wachsende Herausforderung dar, der die Johanniter mit diesem erweiterten Beratungsservice begegnen möchten.

„Unsere Pflegeberatung hilft Menschen bei der Klärung, ob und wie sie die Pflege für Angehörige in die Wege leiten oder selbst Unterstützung erhalten können“, erklärt Ramona Altmann, Pflegedienstleitung der Johanniter in Miltenberg. Die Beratung richtet sich dabei nicht nur an Pflegebedürftige, sondern auch an deren Angehörige, die kompetent und lösungsorientiert über Leistungen, Angebote und Finanzierungsmöglichkeiten aufgeklärt werden.

Olaf Mauer, Ansprechpartner für die Pflegeberatung in Schweinfurt und Bad Kissingen, betont: „Unser Angebot gilt für alle eingeschränkten Menschen, unabhängig vom Alter. Die Beratung kann auch präventiv in Anspruch genommen werden, um frühzeitig auf mögliche Pflegesituationen vorbereitet zu sein.“ Neben der Unterstützung bei der Beantragung von Leistungen zeigen die Beraterinnen und Berater auch Entlastungsmöglichkeiten für Angehörige auf und helfen bei der Vermittlung geeigneter Hilfen und Anbieter.

Liegt ein Pflegegrad von mindestens zwei vor, übernimmt die Krankenkasse des Pflegebedürftigen die Kosten für die Beratung. Damit wird sichergestellt, dass möglichst viele Betroffene Zugang zu den hilfreichen Informationen und Unterstützungsleistungen der Johanniter erhalten.

Interessierte können über die Internetseiten der Johanniter-Pflegeberatung in Aschaffenburg, Miltenberg, Schweinfurt mit Bad Kissingen und Würzburg unkompliziert einen Wunschtermin für ein individuelles Beratungsgespräch vereinbaren. Ein Online-Kontaktformular steht dafür zur Verfügung, um den Zugang zur Pflegeberatung weiter zu erleichtern.