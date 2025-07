Pflegenetzwerk des Landkreises Haßberge unterstützt freiwillige Helferinnen und Helfer

HASSFURT – Unsere Gesellschaft altert – und mit dem höheren Lebensalter wächst auch der Unterstützungsbedarf im Alltag, insbesondere bei pflegebedürftigen Menschen. In BAYERN werden mehr als 80 Prozent dieser Pflegebedürftigen im häuslichen Umfeld betreut – meist durch Angehörige, aber auch durch hilfsbereite Freunde, Nachbarn oder Bekannte.

Diese Hilfe kann ganz unterschiedlich aussehen: sei es bei Arztfahrten, Einkäufen, Spaziergängen oder im Haushalt. Für diesen Einsatz gibt es die Möglichkeit, eine finanzielle Anerkennung zu erhalten – in Form des sogenannten Entlastungsbetrags. Dieser steht Pflegebedürftigen ab Pflegegrad 1 zu und beträgt 131 Euro monatlich. Die Aufwandsentschädigung kann an nicht verwandte oder nicht im selben Haushalt lebende Helfer ausgezahlt werden – vorausgesetzt, die Helfer haben eine entsprechende Qualifikation.

Erforderlich ist entweder eine berufliche Ausbildung im sozialen, pflegerischen oder hauswirtschaftlichen Bereich oder der Nachweis einer Schulung für ehrenamtlich tätige Einzelpersonen nach § 82 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 AVSG.

Das Pflegenetzwerk des Landkreises Haßberge bietet genau so eine Schulung kostenfrei an: am 24. Juli 2025 von 9.00 bis 15.00 Uhr im Landratsamt Haßberge in Haßfurt. Interessierte können sich bis spätestens 20. Juli 2025 bei Vera Ksinski anmelden – per E-Mail an psp@hassberge.de oder telefonisch unter 09521 / 27 396.

Das Angebot richtet sich an alle, die Menschen im Alltag unterstützen und für ihr Engagement eine kleine finanzielle Entlastung erhalten möchten.