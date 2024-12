Pflegeschule am Krankenhaus St. Josef gehört zu den „TOP 10“

SCHWEINFURT – Die Pflegeschule des Krankenhauses St. Josef wurde am 10. Dezember 2024 vom Bayerischen Staatsministerium für Gesundheit, Pflege und Prävention für ihre herausragende Pflegeausbildung ausgezeichnet. Neben der Würdigung als eine der „TOP 10“ Berufsfachschulen für Pflege in Bayern hat die Schule auch ihre beeindruckenden Auslandseinsätze vorgestellt, die einen festen Bestandteil des Ausbildungsprogramms bilden.

Auszeichnung als eine der besten Pflegeschulen Bayerns

Unter knapp 200 teilnehmenden Berufsfachschulen schaffte es die Pflegeschule des St. Josef in den Prüfungsdurchläufen der Jahre 2023 und 2024 in die Spitzengruppe der besten zehn Schulen. Diesen Erfolg erreichten nur zwei Schulen in ganz Bayern. „Diese Auszeichnung ist ein Beleg für die hohe Qualität unserer Lehrmethoden und das Engagement unseres Teams. Wir sind stolz auf die fundierte und praxisnahe Ausbildung, die wir unseren Schülerinnen und Schülern bieten“, erklärte Elmar Pfister, Leiter der Pflegeschule.

Internationale Auslandseinsätze – Ein Highlight der Ausbildung

Im Rahmen einer Präsentation berichteten Auszubildende des dritten Kurses von ihren Erfahrungen aus internationalen Einsätzen, die sowohl fachlich als auch kulturell bereichernd waren. Die Einsatzorte umfassten renommierte Einrichtungen wie:

Neonatologie des Krankenhauses St. Josef, Wien: Betreuung von Früh- und Neugeborenen mit Einblicken in medizinische und organisatorische Abläufe.

Therapiehof Regenbogental bei Wien: Arbeit mit Co-Therapeuten wie Pferden und Lamas zur Förderung individueller Stärken in schwierigen Lebensphasen.

Salzburger Landeskliniken (SALK): Dreiwöchiger Einsatz im Bereich Pädiatrie mit Einblicken in spezialisierte Kinderpflege.

REHAB Basel: Unterstützung in der Rehabilitation von Menschen mit Hirnschädigungen oder Querschnittlähmungen.

Raphael Hospiz Salzburg: Empathische Palliativpflege mit Fokus auf individuelle Wünsche und ein häuslich-familiäres Umfeld.

Holy Redeemer Hospital, Philadelphia (USA): Arbeit in einer renommierten Klinik mit Einblicken in internationale Standards und interkulturelle Kompetenzen.

„Diese Auslandseinsätze fördern nicht nur die fachliche Kompetenz unserer Auszubildenden, sondern erweitern auch ihre persönlichen und beruflichen Horizonte“, so Pfister. Die Pflegeschule plant, die Ausbildung bis 2026 fortzuführen und weiterhin Akzente in der internationalen Pflegeausbildung zu setzen.