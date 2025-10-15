Pflegeschule am Krankenhaus St. Josef überzeugt mit Best-Practice-Projekt und bekommt 10.000 Euro
SCHWEINFURT – Die Berufsfachschule für Pflege am Krankenhaus St. Josef wurde vom Bayerischen Gesundheitsministerium für ihr Projekt „Intensivierungswoche“ mit einem Praxisanleiterbonus in Höhe von 10.000 Euro ausgezeichnet.
Damit gehört das Konzept zu den 180 vorbildlichen Best-Practice-Konzepten des Jahres 2025 in Bayern zur Stärkung der Pflegeausbildung. Die „Intensivierungswoche“ ermöglicht es den Auszubildenden, ihr theoretisches Wissen eigenverantwortlich umzusetzen, indem sie unter Anleitung qualifizierter Praxisanleiter eine Woche lang ein Patientenzimmer sowie sämtliche pflegerische Aufgaben übernehmen.
Praxisanleiterin Aneta Kwapik, die seit über 25 Jahren im Krankenhaus St. Josef tätig ist, freut sich, dass die Pflegeschule bereits viele positive Erfahrungen mit solchen Konzepten sammeln konnte. Praxisanleiterin Regina Breitenbach erklärt, dass die Auszubildenden dabei alle Aufgaben übernehmen, „Von der Pflegeplanung, Durchführung, Dokumentation und Kommunikation mit Patientinnen, Patienten und Angehörigen ist alles dabei.“
Die Prämierung ist ein weiterer Beleg für die hohe Ausbildungsqualität der über 70 Jahre alten Pflegeschule, die auch durch Auslandseinsätze in Europa und den USA gefördert wird. Bereits 2023 und 2024 wurde die Schule vom Bayerischen Gesundheitsministerium gewürdigt, indem sie es in die „TOP 10 der besten Berufsfachschulen für Pflege in der Abschlussprüfung“ schaffte – eine Doppelauszeichnung, die nur eine weitere Schule in ganz Bayern erhielt.
Elmar Pfister, Leiter der Pflegeschule, sieht den Bonus als „weiteren Beweis für die Qualität und Innovationskraft unserer Ausbildung und eine tolle Bestätigung unserer gelehrten Praxisnähe.“ Die nächsten Ausbildungskurse zum/zur Pflegefachmann/frau starten am 1. April und am 1. September 2026.
