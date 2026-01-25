Pflegeschule St. Josef zum dritten Mal unter Bayerns „TOP 10“
SCHWEINFURT – Zum dritten Mal in Folge wurde die Pflegeschule am Krankenhaus St. Josef als eine der „TOP 10“ Pflegeschulen Bayerns ausgezeichnet. Die Schulleiter Elmar Pfister und Manfred Vogt nahmen die Ehrung des Bayerischen Staatsministeriums für Gesundheit, Pflege und Prävention am vergangenen Dienstag in München entgegen. Mit exzellenten Ergebnissen in den Abschlussprüfungen 2025 und einem außergewöhnlich hohen Anteil an Staatspreisträgern – etwa die Hälfte der 22 Absolventen wurde für Bestnoten geehrt – festigt die Schule ihren Ruf als eine der besten Ausbildungsstätten im Freistaat.
Der anhaltende Erfolg der über 70 Jahre bestehenden Einrichtung basiert auf einer engen Verzahnung von Theorie und Praxis sowie einer individuellen Förderung der Auszubildenden. Ein besonderes Highlight des Konzepts ist das preisgekrönte Projekt „Pflegeschüler übernehmen ein Patientenzimmer“, das als eines von 180 Best-Practice-Beispielen in Bayern prämiert wurde. Zudem bietet die Schule eine internationale Perspektive: Durch Kooperationen sind Auslandseinsätze in der Schweiz, Österreich oder den USA möglich, was die Ausbildung weit über die regionalen Grenzen hinaus attraktiv macht.
Die dreijährige generalistische Pflegeausbildung am Krankenhaus St. Josef qualifiziert für die Pflege von Menschen aller Altersgruppen und genießt europaweite Anerkennung. Als einzige konfessionell geprägte Klinik der Region bietet das Haus zudem hervorragende Übernahmechancen für seine Absolventen. Für Kurzentschlossene und Berufsumsteiger starten die nächsten Kurse zum Pflegefachmann bzw. zur Pflegefachfrau am 1. April und am 1. September 2026. Interessierte können sich ab sofort über das Karriereportal des Krankenhauses bewerben.
