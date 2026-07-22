Pflegestützpunkt Bad Kissingen vorübergehend nicht erreichbar

BAD KISSINGEN, LKR. BAD KISSINGEN – Der Pflegestützpunkt des Landkreises Bad Kissingen ist aufgrund personeller Engpässe von Montag, 24. August, bis einschließlich Montag, 7. September, nicht besetzt.

Ab Dienstag, 8. September, stehen die Mitarbeiterinnen des Pflegestützpunkts wieder für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger zur Verfügung und bearbeiten auch eingegangene E-Mails.

Während der Schließzeit ist der Anrufbeantworter des Pflegestützpunkts nicht für Nachrichten erreichbar. In dringenden Fällen können sich Betroffene an ihre jeweilige Pflegeversicherung wenden.

Das Team des Pflegestützpunkts bittet um Verständnis.