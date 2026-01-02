Pflichtumtausch von EU-Scheckkartenführerscheinen Direktversand an Bürgerinnen und Bürger
SCHWEINFURT – Um den gesetzlich vorgeschriebenen Pflichtumtausch von Führerscheinen effizienter zu gestalten, stellt die Stadt Schweinfurt das Verfahren ab sofort auf den praktischen Direktversand um. Wer seinen alten EU-Scheckkartenführerschein gegen ein neues Dokument eintauschen muss, erhält dieses künftig ohne Umwege direkt von der Bundesdruckerei per Post nach Hause. Durch diese Neuerung entfällt für die Bürgerinnen und Bürger der zweite Gang zur Fahrerlaubnisbehörde, da die Abholung vor Ort nicht mehr notwendig ist.
Der gesamte Prozess kann vollständig über den Bürgerservice abgewickelt werden. Im Rahmen der Antragstellung wird der bisherige Führerschein entweder direkt eingezogen oder vor Ort entwertet und ungültig gemacht. Für den Umtausch inklusive der anfallenden Zustellkosten wird eine Gebühr in Höhe von 33,00 Euro fällig. Sobald der Antrag bearbeitet wurde, beträgt die Lieferzeit durch die Bundesdruckerei in der Regel etwa vier bis fünf Wochen.
Mit dieser Umstellung folgt Schweinfurt dem Beispiel vieler anderer Fahrerlaubnisbehörden, die durch den Postversand die Verwaltungsprozesse entzerren und den Service für die Antragsteller verbessern möchten. Bürgerinnen und Bürger werden gebeten, die geltenden Umtauschfristen für ihre jeweiligen Geburtsjahrgänge bzw. Ausstellungsdaten zu beachten, um rechtzeitig im Besitz eines gültigen Dokuments zu sein. Nähere Informationen zum Antragsverfahren und den erforderlichen Unterlagen sind auf der Internetseite der Stadtverwaltung zu finden.
