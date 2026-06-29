Auto IU

Philipp Ochs verlängert Vertrag bei den Würzburger Kickers

29. Juni 2026Letztes Update 29. Juni 2026
Philipp Ochs verlängert Vertrag bei den Würzburger Kickers
Kickers-Cheftrainer Michael Schiele, Philipp Ochs - Foto: Jakob Zugelder / FWK
A N Z E I G E
Eisgeliebt

WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers setzen auf Kontinuität: Der Mittelfeldspieler Philipp Ochs hat seinen Vertrag verlängert und wird das Team auch in der kommenden Saison in der 3. Liga verstärken.

Ein wichtiger Leistungsträger

Seit seinem Wechsel im September 2025 hat sich der 29-Jährige als Führungsspieler etabliert. In der abgelaufenen Aufstiegssaison absolvierte Ochs insgesamt 32 Pflichtspiele (27 in der Regionalliga Bayern, drei im Toto-Pokal sowie zwei Relegationsspiele). Aufgrund seiner Erfahrung aus der Bundesliga und 2. Bundesliga soll er der Mannschaft in der 3. Liga zusätzliche Stabilität verleihen.

Stimmen zur Vertragsverlängerung

Das könnte Dich auch interessieren:

Aufgeklärt: Myrrhe ist der Tausendsassa bei Magen- und Darmbeschwerden und hat auch eine "opiate" Komponente

A N Z E I G E
Eisgeliebt in Schweinfurt - Veganes Premium-Eis

ANZEIGE
Naturfreundehaus
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!

29. Juni 2026Letztes Update 29. Juni 2026
Pixel ALLE Seiten (Stand 21.04.26)