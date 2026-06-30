Philipp Ochs verlängert Vertrag bei den Würzburger Kickers
WÜRZBURG – Die Würzburger Kickers setzen auf Kontinuität: Der Mittelfeldspieler Philipp Ochs hat seinen Vertrag verlängert und wird das Team auch in der kommenden Saison in der 3. Liga verstärken.
Ein wichtiger Leistungsträger
Seit seinem Wechsel im September 2025 hat sich der 29-Jährige als Führungsspieler etabliert. In der abgelaufenen Aufstiegssaison absolvierte Ochs insgesamt 32 Pflichtspiele (27 in der Regionalliga Bayern, drei im Toto-Pokal sowie zwei Relegationsspiele). Aufgrund seiner Erfahrung aus der Bundesliga und 2. Bundesliga soll er der Mannschaft in der 3. Liga zusätzliche Stabilität verleihen.
Stimmen zur Vertragsverlängerung
-
Philipp Ochs: „Ich freue mich sehr, meinen Weg bei den Kickers fortzusetzen. Die vergangene Saison mit dem Aufstieg war etwas ganz Besonderes. Jetzt beginnt ein neues Kapitel und ich kann es kaum erwarten, gemeinsam mit der Mannschaft die Herausforderung 3. Liga anzugehen.“
-
Michael Schiele, Kickers-Cheftrainer: „Philipp hat in seiner ersten Saison bei uns eindrucksvoll gezeigt, wie wertvoll er für unsere Mannschaft ist. Er übernimmt Verantwortung, geht auf dem Platz voran und bringt die Erfahrung mit, die wir in der 3. Liga brauchen.“
ANZEIGE
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!