Physiotherapieschule Bad Kissingen stark nachgefragt: Erfolgsmodell gegen Fachkräftemangel
BAD KISSINGEN – Die Private Berufsfachschule für Physiotherapie in der Salinenstraße hat sich seit ihrer Eröffnung im September 2024 zu einer zentralen Säule der regionalen Fachkräftesicherung entwickelt. Bei einem Unternehmensbesuch informierten sich Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel und Vertreter der Stadtverwaltung über die positive Entwicklung der Einrichtung, die bereits jetzt an ihre räumlichen Kapazitäten stößt.
Die von den Hescuro-Kliniken und der Dr. Blaßdörfer Holding getragene Schule verzeichnet ein enormes Interesse an ihren Ausbildungsplätzen. Für das kommende Ausbildungsjahr 2026/27 sind von den 25 verfügbaren Plätzen der staatlichen, schulgeldfreien Ausbildung bereits 24 vergeben. Die Stadt und der Landkreis Bad Kissingen unterstützen die Anschubphase der Schule mit einer Förderung von jeweils 15.000 Euro über einen Zeitraum von vier Jahren.
Einzigartiges Angebot zur Anerkennung ausländischer Fachkräfte
Ein besonderes Alleinstellungsmerkmal der Schule sind die spezialisierten Anerkennungskurse für internationale Physiotherapeutinnen und Physiotherapeuten. Während viele andere Einrichtungen in Unterfranken vor den hohen bürokratischen Hürden zurückschrecken, bietet Bad Kissingen Vorbereitungskurse und Defizitprüfungen an, die Fachkräfte aus dem gesamten süddeutschen Raum anziehen.
Die Erfolgsbilanz ist beeindruckend:
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Hohe Erfolgsquote: 42 Fachkräfte erwarben seit August 2024 ihre Anerkennung, 93 Prozent davon bereits im Erstversuch.
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Internationale Vielfalt: Die Absolventen stammen unter anderem aus Kolumbien, Spanien, Tunesien, Georgien, der Türkei, Indien, Kroatien und China.
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Praxisbeispiel: Die Tunesierin Ilhem Ben Masour schloss am Tag des Besuchs ihre letzte Anerkennungsprüfung erfolgreich ab und wird nach der noch ausstehenden Fachsprachenprüfung das Team in der Region verstärken.
Ausbau der Kapazitäten geplant: Aufgrund der hohen Nachfrage sowohl in der Erstausbildung als auch in der internationalen Nachqualifizierung planen die Geschäftsführer Dr. Thorsten Blaßdörfer und Alexander Zugsbradl bereits eine Erweiterung der Räumlichkeiten.
Die Schule leistet damit einen entscheidenden Beitrag zur Kampagne #WirAlleSindBadKissingen, indem sie Integration aktiv vorantreibt und die Gesundheitsversorgung in Unterfranken durch qualifiziertes Personal nachhaltig sichert.
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