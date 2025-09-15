Picknick für die Kinderrechte
SCHWEINFURT – Anlässlich des Weltkindertages am Samstag, den 20. September 2025, lädt die Stadt Schweinfurt Familien zu einem besonderen Tag in den Wildpark an den Eichen ein. In Kooperation mit dem Kinderschutzbund und dem Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) werden mit einem Picknick und vielfältigen Aktionen die Rechte von Kindern in den Fokus gerückt.
Von 11:00 bis 16:00 Uhr können Familien gemeinsam an der Veranstaltung teilnehmen, ihre eigenen Speisen zum Picknick mitbringen und so ein Zeichen für Kinderrechte setzen. Die Kinder sollen dabei auf spielerische und informative Weise lernen: „Du hast Rechte!“. Zu diesem Zweck wird es zahlreiche kreative Informationsstände und Mitmachaktionen geben, die von Organisationen wie der Kreishandwerkerschaft, den Familienstützpunkten, dem Roten Kreuz und der TG Schweinfurt angeboten werden. Zudem lädt ein buntes Bühnenprogramm mit Tanz- und Kickbox-Workshops zum Mitmachen ein, und der Spielbus Max wird ebenfalls vor Ort sein.
Die weltweiten Aktionen zum Weltkindertag erinnern daran, dass Kinder besondere Rechte und Schutz benötigen, da die allgemeinen Menschenrechte allein nicht ausreichen, um ihren Bedürfnissen in vollem Umfang gerecht zu werden. Ein besonderer Dank für die Ausrichtung der Veranstaltung geht in diesem Jahr wieder an den Wildpark an den Eichen.
