Pink-Sprayer und Unfallfluchten im Raum Kitzingen

MARKTSTEFT, LKR. KITZINGEN. Am Donnerstag, zwischen 18:30 Uhr und 20:00 Uhr, wurde ein Audi im Köhlenweg, vor der dortigen Sporthalle, von einem flüchtigen Verkehrsteilnehmer angefahren. Der Sachschaden wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

ALBERTSHOFEN, LKR. KITZINGEN. Ein bislang unbekannter Täter beschädigte zwischen Freitagabend, 18:00 Uhr, und Samstagmorgen, 08:15 Uhr, eine Skulptur in der Kitzinger Straße durch Besprühen mit rosa Farbe. Die Polizei Kitzingen ermittelt wegen Sachbeschädigung und prüft auch Zusammenhänge mit gleichgelagerten Fällen.

KITZINGEN. Zwischen Freitagabend, 18:00 Uhr, und Samstagmorgen, 09:00 Uhr, ist die Motorhaube eines BMW in der Breslauer Straße von einem Unbekannten verkratzt worden. Der Sachschaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Kitzingen unter Tel. 09321/141-0 entgegen.