Pius Krätschmer kehrt zurück in die Kugellagerstadt und zum FC Schweinfurt 05

SCHWEINFURT – Der 1. FC Schweinfurt 1905 vermeldet die Rückkehr eines bekannten Gesichts: Innenverteidiger Pius Krätschmer wechselt zurück zu den Schnüdeln.

Krätschmer trug bereits in der Saison 2019/2020 das Trikot des FC 05, bevor er zum Zweitligisten 1. FC Nürnberg wechselte. Nach seiner Zeit in Nürnberg etablierte er sich als Stammspieler beim 1. FC Saarbrücken in der 3. Liga. Nun kehrt der 27-Jährige an seine alte Wirkungsstätte zurück.

Geschäftsführer Markus Wolf freut sich sehr über die Verpflichtung: „Wir sind sehr froh, Pius wieder bei uns zu haben. Er kennt unseren Verein und konnte nach seinem Abgang zum 1. FC Nürnberg wichtige Erfahrungen im Profifußball sammeln. Durch seine herausragende Spieleröffnung und seinen starken linken Fuß wird er unsere Verteidigung in der 3. Liga bereichern.“

Auch Pius Krätschmer selbst ist begeistert von seiner Rückkehr: „Ich habe mich schon damals in Schweinfurt sehr wohlgefühlt. Nach den Gesprächen mit den Verantwortlichen musste ich gar nicht lange überlegen. Endlich ist der Verein dort angekommen, wo er hingehört, im Profifußball. Ich freue mich sehr Verantwortung zu übernehmen und der Mannschaft zu helfen unsere Ziele zu erreichen.“