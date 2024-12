Pkw angefahren – Unfallverursacher in Haßfurt flüchtet – Gibt es Zeugen?

HAßFURT – Unfallflucht in der Dieselstraße

Am Dienstagmorgen, zwischen 06:30 Uhr und 09:00 Uhr, wurde in der Dieselstraße ein ordnungsgemäß abgestellter weißer Audi A3 von einem unbekannten Fahrzeug beschädigt. Dabei entstanden Schäden an der linken Seite der Heckstoßstange und am Rücklicht. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Haßfurt bittet Zeugen, die den Unfall oder den Verursacher beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 09521/927-0 zu melden.