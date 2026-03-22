Pkw-Aufbruch und Sachbeschädigung im Landkreis Haßberge
ELTMANN UND GÄDHEIM IM LANDKREIS HASSBERGE – Die Polizeiinspektion Haßfurt sucht nach Zeugen zu zwei Vorfällen in Limbach und Gädheim. In einem Fall wurde ein Fahrzeug an einer Wallfahrtskirche aufgebrochen, im anderen ein geparkter Pkw mutwillig beschädigt.
In Limbach schlug ein bislang unbekannter Täter am Freitag zwischen 11:20 Uhr und 12:00 Uhr die Seitenscheibe eines Renault ein. Das Fahrzeug war auf dem Parkplatz an der Wallfahrtskirche abgestellt. Der Täter entwendete mehrere Gegenstände aus dem Innenraum und flüchtete unerkannt.
In Gädheim ereignete sich in der Eichelbergstraße eine Sachbeschädigung an einem schwarzen VW Passat. Das Fahrzeug wurde im Zeitraum von Freitagabend, 19:00 Uhr, bis Samstagvormittag, 10:30 Uhr, von einem Unbekannten mutwillig verkratzt.
Hinweise zu den Tätern oder verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizeiinspektion Haßfurt unter folgender Telefonnummer entgegen:
09521/927-0
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