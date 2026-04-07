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PKW-Aufbrüche an Friedhöfen: Unbekannte stehlen Handtasche und Geldbeutel

7. April 2026Letztes Update 7. April 2026
PKW-Aufbrüche an Friedhöfen: Unbekannte stehlen Handtasche und Geldbeutel
Symbolbild: 2fly4
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WERNECK / ZEIL AM MAIN – Am Montagvormittag haben bislang unbekannte Täter zwei Fahrzeuge im Bereich von Friedhöfen in den Landkreisen Schweinfurt und Haßberge ins Visier genommen. Die Täter schlugen jeweils Scheiben ein, um Wertgegenstände aus den Innenräumen zu entwenden. Die Polizei prüft nun mögliche Zusammenhänge zwischen den beiden Taten.

In beiden Fällen nutzten die Täter kurze Zeitfenster aus, in denen die Fahrzeuge unbeobachtet auf den jeweiligen Parkplätzen abgestellt waren. Der angerichtete Sachschaden an den Fahrzeugen übersteigt dabei den Wert der Beute deutlich.

Vorfall am Friedhof in Ettleben

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Gegen 10:30 Uhr wurde ein VW Touran im Schnackenwerther Pfad in Ettleben abgestellt. Innerhalb von nur zehn Minuten schlug ein Unbekannter eine Fahrzeugscheibe ein und entwendete eine im Wagen zurückgelassene Handtasche. Der Gesamtschaden aus Beute und Reparaturkosten beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehrere hundert Euro.

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Zweiter Aufbruch in Zeil am Main

Nur rund zwei Stunden später ereignete sich ein ähnlicher Vorfall in Zeil am Main. Zwischen 12:20 Uhr und 12:35 Uhr traf es einen silbernen VW Caddy, der auf dem Parkplatz am Hainfriedhof im Kreuzschlepperweg parkte. Auch hier wurde eine Scheibe zertrümmert, um an einen Geldbeutel zu gelangen. Während der Sachschaden ebenfalls im dreistelligen Bereich liegt, erbeutete der Täter lediglich einen geringen Bargeldbetrag von etwa 20 Euro.

Zeugenaufruf der Dienststellen Haßfurt und Schweinfurt

Die Ermittler der Polizeiinspektionen Haßfurt und Schweinfurt stehen in engem Austausch, um zu klären, ob es sich um denselben Täter handelt. Personen, die an den Friedhöfen in Ettleben oder Zeil am Main verdächtige Beobachtungen gemacht haben – etwa Personen, die Fahrzeuge ausspähten oder sich schnell vom Unfallort entfernten – werden gebeten, sich zu melden.

  • Polizei Haßfurt: Tel. 09521/927-0

  • Polizei Schweinfurt: Tel. 09721/202-0

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