PKW-Aufbrüche in Lohr – Gibt es Zeugen?

LOHR A. MAIN, LANDKREIS MAIN-SPESSART – Pkw-Aufbrüche in der Bergstraße

Im Zeitraum vom 03.01.2025, 16:00 Uhr, bis 04.01.2025, 11:30 Uhr, kam es im Bereich der Bergstraße in Lohr a. Main zu einem vollendeten und einem versuchten Pkw-Aufbruch. In beiden Fällen schlug ein unbekannter Täter die Seitenscheibe der Fahrzeuge ein, um in den Innenraum zu gelangen.

An den betroffenen Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von jeweils rund 300 Euro. Beim vollendeten Diebstahl beläuft sich der Entwendungsschaden auf etwa 110 Euro.

Die Polizei bittet mögliche Zeugen, sich unter der Telefonnummer 09352/874130 oder per E-Mail an pp-ufr.lohr.pi@polizei.bayern.de zu melden.