PKW-Aufbrüche und Diebstahl geklärt – Tatverdächtiger in Baden-Württemberg festgenommen
OPFERBAUM, LKR. WÜRZBURG / GROßRINDERFELD, MAIN-TAUBER-KREIS – Ein 53-jähriger deutscher Tatverdächtiger konnte am Sonntagabend im baden-württembergischen Großrinderfeld festgenommen werden, nachdem er in der Nacht zuvor in Opferbaum (Bayern) mehrere PKW aufgebrochen und einen BMW entwendet hatte.
Die Polizeiinspektion Würzburg-Land erhielt am Sonntagmorgen Meldungen über mehrere Straftaten in der Jahnstraße in Opferbaum: Eine Lagerhalle wurde aufgebrochen, ein darin geparktes Wohnmobil gewaltsam geöffnet und ein weiterer BMW aufgebrochen und durchsucht. In dem aufgebrochenen BMW verlor der zunächst unbekannte Täter jedoch seine eigene Geldbörse. Der Schaden belief sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Fast zeitgleich wurde der Verkehrspolizei die Entwendung eines weiteren in der Jahnstraße geparkten BMW gemeldet.
Festnahme in Baden-Württemberg
Am Sonntagabend meldete ein Anwohner aus Ilmspan (Großrinderfeld) in Baden-Württemberg eine verdächtige Person nahe eines Aussiedlerhofes, die in Richtung Paimar lief. Fast zeitgleich stellte die Autobahnpolizei Tauberbischofsheim den in Opferbaum entwendeten BMW als Pannenfahrzeug auf dem Standstreifen der Autobahn 81 fest. Der Fahrer war verschwunden.
Die baden-württembergische Polizei leitete daraufhin eine groß angelegte Fahndung ein. Die Beamten wurden dabei von örtlichen Jägern mit Wärmebildkameras tatkräftig unterstützt. Letztlich konnte die gesuchte Person auf einem Firmengelände in Paimar festgenommen werden. Es stellte sich heraus, dass es sich um den 53-jährigen Deutschen handelte, der seinen Geldbeutel in Opferbaum verloren hatte. Erste Ermittlungen ergaben zudem, dass in Ilmspan ebenfalls ein Auto aufgebrochen wurde.
Da der Tatverdächtige augenscheinlich unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, musste er sich einer Blutentnahme unterziehen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der Mann in Absprache mit den Staatsanwaltschaften Mosbach und Würzburg entlassen. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.
Alle Angaben ohne Gewähr!
Fotos sind ggf. beispielhafte Symbolbilder!
Kommentare von Lesern stellen keinesfalls die Meinung der Redaktion dar!